El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Palma del Río se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados a las 02:00. Este clima cálido se mantendrá durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 27 a 28 grados entre las 03:00 y las 09:00.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 42 grados a las 15:00 horas. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 34% a las 08:00, pero manteniéndose en niveles relativamente cómodos durante el resto del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 9 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A las 14:00 horas, se prevé que el viento sople del suroeste a 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar completamente las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan cambios en las condiciones meteorológicas que puedan traer lluvias o tormentas, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos sociales.

El ocaso se producirá a las 21:10, marcando el final de un día soleado y caluroso. Se recomienda a los residentes de Palma del Río que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, disfrutando de las agradables condiciones que ofrece este verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.