El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:42. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a la medianoche y descenderán ligeramente a 30 grados a la 01:00.

Durante la mañana, las temperaturas seguirán cayendo, alcanzando los 28 grados a las 02:00 y estabilizándose en 27 grados entre las 03:00 y las 04:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 47% a las 09:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando los 35 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 41 grados a las 15:00. Este calor intenso se verá acompañado de un aumento en la humedad, que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 21:00, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. A las 18:00, se espera que la temperatura sea de 40 grados, bajando a 39 grados a las 19:00 y 38 grados a las 20:00. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 31 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de protegerse del sol y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.