El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 36°C a las 29°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, se comenzarán a observar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor de 41°C, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa durante el día se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 17% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 26% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico.

El viento soplará mayormente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 3 y las 5 de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un alivio momentáneo ante el calor, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá presentando nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 36°C hacia las 10 de la noche. La noche se prevé despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas agradables.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de un día caluroso y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.