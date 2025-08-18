El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 32 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango cálido, alcanzando los 40 grados a las 14:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 29% en las horas de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 16:00 horas. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y laborales.

El orto se producirá a las 07:40, brindando luz natural para el inicio del día, mientras que el ocaso se espera a las 21:09, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.