El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 34 grados , descendiendo ligeramente a 33 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 27 grados a las 08:00.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su pico en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 42 grados . Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 26%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es importante que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento, que soplará mayormente del este y sureste, tendrá velocidades que variarán entre 8 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h a las 16:00 horas. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es recomendable estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol iluminen Montilla, creando un ambiente ideal para disfrutar de actividades recreativas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:07, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.