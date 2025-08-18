El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Moguer se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 39 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 30 y 39 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un mínimo de 12% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar un ligero aumento en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol se ponga en un horizonte claro a las 21:15 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá cálida durante la noche, con mínimas que rondarán los 24 grados.

En resumen, hoy en Moguer se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.