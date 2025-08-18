El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Martos se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance los 40 grados en las horas centrales, lo que podría resultar en un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa se mantendrá baja, rondando entre el 12% y el 20%, lo que contribuirá a la sensación de calor. Este nivel de humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Este viento también podría levantar polvo en áreas abiertas, así que se aconseja tener precaución al conducir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que el tiempo se mantendrá seco, lo que es típico para esta época del año en la región. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para protegerse del calor.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán por encima de los 30 grados hasta bien entrada la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:04. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados , ofreciendo un alivio bienvenido tras el calor del día.

En resumen, Martos vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental cuidar la hidratación y protegerse del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.