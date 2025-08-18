El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:40. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00, con un valor que podría llegar hasta los 42 grados , lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en las horas de la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 18:00. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre o eventos sociales.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 33 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado.

En resumen, Marchena disfrutará de un día de verano típico, con altas temperaturas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.