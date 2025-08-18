El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 28 grados entre las 04:00 y las 05:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un pico de 40 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 35%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 33 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:12, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.