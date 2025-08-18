El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 34 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 40 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, la presencia de nubes altas podría ser visible en algunas horas, pero no afectará la claridad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 33 grados a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:11. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.