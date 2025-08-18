El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas y que irán disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. A las 01:00, la temperatura se situará en 31 grados, y a las 02:00, en 30 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.
A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo, alcanzando los 27 grados a las 07:00. La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% a la medianoche y descendiendo hasta un 19% a las 10:00, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 32 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 39 grados a las 14:00, momento en el que se prevé que se registre la temperatura más alta del día.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h a lo largo del día. A las 14:00, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades de 14 km/h a las 21:00.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones del cielo cambiarán ligeramente hacia la tarde, con la aparición de algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día.
La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, Lucena disfrutará de un día de verano típico, con temperaturas elevadas, baja humedad y un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
