El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Lora del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 33 grados , descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, con máximas que llegarán a los 41 grados entre las 14:00 y las 16:00.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 18% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 37 km/h hacia las 17:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las temperaturas pueden ser extremas.

El orto se producirá a las 07:40, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:10, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.