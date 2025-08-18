El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, se espera en Linares un tiempo predominantemente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 31 grados a media mañana y manteniéndose en torno a los 30 grados durante la tarde.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% y aumentando gradualmente hasta un 28% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad. Por la tarde, se espera que alcance velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se sugiere mantenerse hidratados y protegerse del sol.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia el final de la tarde y bajando a 12 grados en las horas nocturnas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:03.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente soleado, con temperaturas altas y un viento moderado que proporcionará algo de alivio. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
