El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Lepe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 39 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad ayudará a que el tiempo se sienta más seco y, por lo tanto, más tolerable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del noroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es particularmente favorable para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 37 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con vientos moderados que aportarán algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.