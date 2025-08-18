El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, se presenta en Lebrija con condiciones meteorológicas mayormente despejadas y agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 40 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y fluctuando entre el 15% y el 47% a lo largo del día. Este rango de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:12. En resumen, el día de hoy en Lebrija se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta las recomendaciones para evitar el golpe de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.