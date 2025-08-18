El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con condiciones mayormente despejadas y poco nubosas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 42 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, oscilando entre el 11% y el 20%, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Jaén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es positivo para las actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando mínimos de alrededor de 34 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo baja, lo que permitirá que la noche sea más llevadera en comparación con el calor del día.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. La ausencia de lluvias y la presencia de un cielo despejado permitirán que los habitantes disfruten de un día soleado, con un atardecer que se espera sea espectacular, dado que el ocaso está previsto para las 21:04.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.