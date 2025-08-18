El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 38 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 32 grados, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 28 grados hasta las 03:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto alrededor de las 16:00, cuando se prevé que el termómetro marque 38 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 38% hacia las 23:00.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 16 y 30 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A las 14:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, por la tarde, el viento del noreste se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 43 km/h, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un sol radiante.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer en Isla Cristina, con el ocaso previsto para las 21:17. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de las maravillas que ofrece esta hermosa localidad costera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.