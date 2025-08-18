El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 18 de agosto de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 38 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 32 grados, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 28 grados hasta las 03:00.
A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto alrededor de las 16:00, cuando se prevé que el termómetro marque 38 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 38% hacia las 23:00.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 16 y 30 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A las 14:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, por la tarde, el viento del noreste se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 43 km/h, especialmente en las horas de mayor calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un sol radiante.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer en Isla Cristina, con el ocaso previsto para las 21:17. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de las maravillas que ofrece esta hermosa localidad costera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
