El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 39 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de objetos ligeros en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece actividades al aire libre, pero también implica que la sequedad del ambiente podría aumentar, por lo que se aconseja mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 36 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:16, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, Huelva disfrutará de un día caluroso y soleado, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.