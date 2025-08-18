El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y manteniéndose en 29 grados durante las horas más frescas de la madrugada.
A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 40 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 51%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, evitando la exposición directa al sol y manteniéndose hidratados.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 20 km/h por la tarde. Las rachas más fuertes se esperan entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante tener en cuenta que puede generar un aumento en la sensación de calor.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es fundamental estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día soleado, aunque con temperaturas elevadas. Se recomienda planificar actividades al aire libre en las horas más frescas de la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas sean más agradables. Con el sol brillando y sin nubes en el horizonte, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano andaluz.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
