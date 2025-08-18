El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 35 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 33 grados a la 01:00 y 31 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 30 grados a las 03:00 y 29 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 05:00 y 27 grados a las 06:00. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango de 26 a 25 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para las actividades al aire libre.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar de nuevo, alcanzando los 28 grados a las 09:00 y subiendo hasta 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un pico de 43 grados a las 16:00. Este calor extremo puede resultar incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles bajos, comenzando en un 16% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 20% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas de mayor calor.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 7 y 9 km/h en las primeras horas del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar velocidades de hasta 41 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población que tome las medidas necesarias para protegerse del calor y disfrute de las horas más frescas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.