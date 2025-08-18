El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A primera hora, se espera una temperatura de 32°C, descendiendo ligeramente a 31°C en la siguiente hora, pero comenzando un ascenso notable a medida que avanza el día.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 28°C y 31°C, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 41°C. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. La humedad comenzará en un 23% y podría descender hasta un 14% en las horas más calurosas, lo que podría resultar en un ambiente bastante seco.

El viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, tendrá velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. En las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 34 km/h en la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia en cualquier periodo. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35°C hacia el final de la tarde y bajando a 33°C en las horas nocturnas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:12.

En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente soleado en Coria del Río, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más intensas del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.