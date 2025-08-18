El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 39 y 43 grados . Esta ola de calor puede resultar incómoda, por lo que se recomienda a los cordobeses que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan generar incomodidad significativa. Esto significa que, aunque las temperaturas sean elevadas, la sensación térmica podría ser un poco más tolerable debido a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 23 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 41 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto se traduce en un día seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 33 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:08. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, lo que proporcionará un respiro del calor del día.

En resumen, Córdoba vivirá un día caluroso y soleado, ideal para actividades diurnas, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegido del sol. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado contribuirán a un ambiente seco y cálido, característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.