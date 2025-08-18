El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, pero se mantendrá en niveles cálidos, con un máximo de 40 grados previsto para la tarde.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 20 km/h en las primeras horas y alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían afectar la sensación térmica.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.
La puesta de sol está programada para las 21:12, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio tras un día caluroso. A medida que avance la noche, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y fresco. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor intenso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
