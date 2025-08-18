El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Cartaya se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y manteniéndose en un rango de 27 a 29 grados durante las primeras horas del día.
A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor intenso con valores que podrían llegar hasta los 39 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 38%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Cartaya tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas, evitando la exposición directa al sol y manteniéndose hidratados.
El viento, que soplará principalmente del noroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 10 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente. Para la tarde, se anticipan rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, en parques o en eventos al aire libre. Sin embargo, es fundamental estar preparados para el calor, utilizando ropa ligera y protector solar.
La puesta de sol se producirá a las 21:17 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que invitan a disfrutar del aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
