El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 32 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, llegando a 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo en la tarde, con un máximo de 40 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. A pesar del calor, la humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 18% a la medianoche y aumentando ligeramente a un 21% a la 01:00, pero sin llegar a incomodar a los habitantes.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 18 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del suroeste y alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La noche caerá con un cielo despejado, permitiendo disfrutar de un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que descenderán a 33 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Carmona experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar la sensación térmica. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el jardín. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.