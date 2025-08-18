El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura continúe bajando, estabilizándose en torno a los 28 grados entre las 04:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 07:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que llegarán a los 41 grados entre las 17:00 y las 18:00. Este aumento de temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% a la medianoche y descendiendo a un 12% hacia la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar un ambiente caluroso y seco, lo que podría resultar incómodo para algunas personas. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol se mantendrá presente hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:12.

En resumen, el día se perfila como uno de calor intenso y cielos despejados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.