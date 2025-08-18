El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 33 grados, que descenderá ligeramente a 29 grados hacia las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 41 grados. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá baja, rondando entre el 13% y el 26%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, no se prevén rachas de viento que puedan causar molestias significativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre debido a condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:06 horas. La noche se presentará cálida, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 30 grados hasta bien entrada la madrugada.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.