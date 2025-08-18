El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y estabilizándose en 28 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 40%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a la dirección del viento, ya que podría cambiar a suroeste en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

La salida del sol se producirá a las 07:42 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 21:11 horas, lo que brindará a los habitantes de Las Cabezas de San Juan una larga jornada de luz solar. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas elevadas, hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.