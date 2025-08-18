El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Bormujos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo gradualmente a medida que avance la jornada.

A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango de 31 a 30 grados , proporcionando un tiempo cálido pero agradable. La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, aunque seguirá siendo un día seco, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 40 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 23 km/h. Esta combinación de calor y viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera, aunque se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 39 grados a las 18:00 horas y bajando a 33 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:12 horas, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es especialmente relevante para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco durante todo el día.

En resumen, Bormujos experimentará un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes mantenerse hidratados y protegerse del sol, disfrutando de las condiciones climáticas favorables que se presentan hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.