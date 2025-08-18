El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 32 grados a la 01:00 y alcanzando los 31 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 30 grados entre las 03:00 y las 05:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 26% a las 05:00. Esto sugiere un ambiente seco, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 27 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 09:00.

Durante la tarde, se espera un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando un pico de 42 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de las 12:00, lo que podría ofrecer un ligero alivio visual del sol abrasador. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 11% hacia las 17:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor aún más intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre 10 y 19 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde. Se prevé que el viento sople principalmente del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h en las horas más cálidas. Esto podría ofrecer un ligero alivio en la sensación térmica, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Bailén podrán disfrutar de un día soleado y seco. La puesta de sol se anticipa para las 21:04, marcando el final de un día caluroso y despejado. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.