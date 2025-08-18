El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 32 grados a la 01:00 y alcanzando los 31 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 30 grados entre las 03:00 y las 05:00.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 26% a las 05:00. Esto sugiere un ambiente seco, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 27 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 09:00.
Durante la tarde, se espera un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando un pico de 42 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de las 12:00, lo que podría ofrecer un ligero alivio visual del sol abrasador. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 11% hacia las 17:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor aún más intensa.
El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre 10 y 19 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde. Se prevé que el viento sople principalmente del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h en las horas más cálidas. Esto podría ofrecer un ligero alivio en la sensación térmica, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Bailén podrán disfrutar de un día soleado y seco. La puesta de sol se anticipa para las 21:04, marcando el final de un día caluroso y despejado. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas pico.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
