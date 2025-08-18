El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Baeza se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Este cambio en las condiciones atmosféricas permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, alcanzando temperaturas máximas que oscilarán entre los 39 y 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 40 grados a las 15:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 18% y aumentando gradualmente hasta un 27% en las horas de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del noroeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando a 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este y sur, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Estas ráfagas pueden ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no se espera que sean lo suficientemente fuertes como para causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Baeza disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.