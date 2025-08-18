El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Baena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 34 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en niveles cálidos. A las 09:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 32 grados, y durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, se prevé un pico de 41 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 19% en horas de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Baena tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas fuertes que podrían afectar la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.
La puesta de sol se producirá a las 21:05 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio bienvenido después de un día de intenso calor. En resumen, el tiempo en Baena para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
