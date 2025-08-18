El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo del día.
A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 39 grados . Es recomendable que los habitantes y visitantes de Ayamonte tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y buscando sombra en las horas más calurosas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 32% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja usar ropa ligera y protegerse del sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina puede ser más notable.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente relajarse en un parque.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:17 horas, brindando un espectáculo visual que no te querrás perder.
En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la localidad tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza 'rápido
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Incendio forestal en Villanueva del Rey
- Córdoba, ante el reto de un diseño urbano adaptado a un clima extremo
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- Una ola de calor que parece infinita: esta es la máxima que se alcanzará hoy en Córdoba
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle