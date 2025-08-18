El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Arahal se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 34 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 32 grados a la 01:00 y 31 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 30 grados a las 03:00 y 29 grados a las 04:00.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se registren 42 grados , lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Arahal tomen precauciones, especialmente aquellos que deban realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y descendiendo a un 14% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor seco. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando 41 grados a las 17:00 y 40 grados a las 18:00. La noche traerá un alivio, con temperaturas que caerán a 36 grados a las 21:00 y 34 grados a las 22:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Esta brisa podría ofrecer un ligero alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas más calurosas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Los habitantes de Arahal pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de protección solar y mantenerse hidratados.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
