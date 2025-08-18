El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Andújar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 31 grados a la 1 de la tarde.
Durante la tarde, el sol continuará brillando intensamente, y las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un registro de 43 grados . Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h provenientes del oeste durante la tarde. Este viento, aunque puede ofrecer algo de alivio, también puede incrementar la sensación de calor, por lo que es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.
A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. La noche caerá con temperaturas más frescas, comenzando en torno a los 39 grados a las 7 de la tarde y descendiendo gradualmente hasta los 32 grados hacia la medianoche.
En resumen, Andújar disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La ausencia de lluvias y la presencia de un cielo despejado permitirán que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo este día de verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza 'rápido
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Incendio forestal en Villanueva del Rey
- Córdoba, ante el reto de un diseño urbano adaptado a un clima extremo
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- Una ola de calor que parece infinita: esta es la máxima que se alcanzará hoy en Córdoba
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle