El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Andújar se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 31 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el sol continuará brillando intensamente, y las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un registro de 43 grados . Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h provenientes del oeste durante la tarde. Este viento, aunque puede ofrecer algo de alivio, también puede incrementar la sensación de calor, por lo que es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. La noche caerá con temperaturas más frescas, comenzando en torno a los 39 grados a las 7 de la tarde y descendiendo gradualmente hasta los 32 grados hacia la medianoche.

En resumen, Andújar disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La ausencia de lluvias y la presencia de un cielo despejado permitirán que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo este día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.