El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 40 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cálido, lo que es típico de esta época del año en la región. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Almonte que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten a estructuras ligeras o elementos sueltos en el exterior.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 32 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:14 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que continuarán bajando, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.
En resumen, Almonte vivirá un día de calor intenso, cielos despejados y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza 'rápido
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Incendio forestal en Villanueva del Rey
- Córdoba, ante el reto de un diseño urbano adaptado a un clima extremo
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- Una ola de calor que parece infinita: esta es la máxima que se alcanzará hoy en Córdoba
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle