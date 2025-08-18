El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro se estabilizará en 27 grados, manteniendo esta temperatura hasta las 06:00. Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. Para las 10:00, se prevé que la temperatura alcance los 31 grados, y a las 11:00, se elevará a 34 grados. El calor se intensificará, alcanzando un máximo de 41 grados entre las 14:00 y las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá baja durante todo el día, comenzando en un 21% a las 00:00 y descendiendo a un 12% hacia la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 39 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 21:12, los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado.

