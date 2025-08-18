El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registrarán 37 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Alcalá la Real que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 43 km/h en su punto máximo. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, y la mayoría de la jornada se mantendrá seca y soleada.
Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 21:04 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
