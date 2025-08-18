El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 34 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 41 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea.

A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 40 grados hacia las 17:00 horas. La noche traerá consigo un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 34 grados a partir de las 23:00 horas. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:11 horas.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.