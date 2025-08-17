El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 17 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, lo que permitirá que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles bastante cálidos. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 33 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 31 grados a las 02:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 30 grados a las 03:00 y 29 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00 horas, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 05:00 y subiendo hasta los 41 grados a las 14:00 horas, lo que podría hacer que el día se sienta bastante caluroso. La máxima se registrará a las 15:00 horas, con 42 grados, y se mantendrá en torno a esa cifra hasta las 17:00 horas.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 46% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender nuevamente, alcanzando un 12% hacia las 16:00 horas, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:40 y el ocaso a las 21:12, los habitantes tendrán muchas horas de luz solar para disfrutar. Es recomendable que, durante las horas más calurosas, se tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.