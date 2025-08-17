El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que llegue a los 44 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa durante el día se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y descendiendo a un 12% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad podría hacer que el calor sea más tolerable para algunos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las altas temperaturas pueden provocar deshidratación y agotamiento.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En las horas pico, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:12, brindando a los utreranos una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Se recomienda precaución ante el calor y aprovechar el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.