El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 31 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% y aumentando gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 31 km/h. Esto podría generar un ligero frescor en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 40 grados alrededor de las 5 de la tarde. A pesar de este calor extremo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos.

Hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender, y se espera que a las 9 de la noche se sitúe en torno a los 36 grados. El ocaso se producirá a las 21:04, marcando el final de un día caluroso y soleado. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, Úbeda vivirá un día de calor intenso y cielos despejados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.