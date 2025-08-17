El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Tomares se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 29 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a bajar más significativamente, alcanzando los 27 grados a las 06:00 y 26 grados a las 07:00. Durante la mañana, el calor se hará más presente, con temperaturas que subirán rápidamente, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y un pico de 41 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 41%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada.

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 20 km/h a las 00:00. A medida que avance la jornada, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 36 km/h a las 18:00. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por las calles de Tomares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 38 grados a las 21:00 y cerrando el día con 36 grados a las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:13, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, un día ideal para disfrutar del verano en Tomares, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.