El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 33 grados , que irá disminuyendo gradualmente a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 31 grados, con un ligero descenso a 30 grados durante la segunda mitad de la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando ligeramente hasta un 33% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h en las primeras horas del día, lo que proporcionará un alivio agradable ante las altas temperaturas. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente más fresco por la tarde.

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 43 grados alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, la combinación de viento y la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, sugiere que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La tarde será ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas, ya que el cielo despejado permitirá que el sol brille intensamente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 39 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa también aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que hará que la noche sea más llevadera. El ocaso se producirá a las 21:13, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar la puesta de sol sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde, pero con un viento que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.