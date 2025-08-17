El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, La Rinconada se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 29 grados a las 02:00 y 03:00, y estabilizándose en 28 grados entre las 04:00 y las 05:00.
La tarde será cálida, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando un pico de 44 grados a las 17:00 horas. Este calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 27% en las primeras horas y bajará hasta un 10% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará una velocidad de 11 km/h, aumentando gradualmente hasta 23 km/h hacia las 19:00 horas. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de La Rinconada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural.
El ocaso se producirá a las 21:13, marcando el final de un día soleado y caluroso. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados y temperaturas elevadas que invitan a aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
