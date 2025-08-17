El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 44 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y descendiendo hasta un 10% en las horas pico de calor. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 18 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:08 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados de humedad, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.