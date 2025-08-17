El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 24 grados a las 07:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 13:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:34 horas y el ocaso a las 21:06 horas, brindando a los habitantes de Priego de Córdoba una larga jornada de luz solar. Se aconseja aprovechar las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde para realizar actividades al aire libre, evitando la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y vientos moderados, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.