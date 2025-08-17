El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 41 grados a las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 18% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Pozoblanco que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 22:00 horas. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los cielos despejados continuarán predominando, permitiendo disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que el cielo se torne poco nuboso en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:10, marcando el final de un día caluroso y soleado. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.