El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 32 grados , y se espera que descienda ligeramente a 30 grados a la 01:00, manteniendo un ambiente cálido y agradable.
A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso, alcanzando los 29 grados a las 02:00 y 28 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 26 grados durante las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% y aumentando gradualmente hasta un 41% a las 05:00.
El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad de 9 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 14 km/h a las 00:00. A lo largo de la mañana, se espera que la dirección del viento cambie, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas de mayor calor, especialmente entre las 16:00 y 17:00. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas que se prevén.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 45 grados a las 17:00, lo que puede resultar bastante caluroso para los habitantes de la zona. A pesar de este calor, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La noche caerá sobre Palma del Río con temperaturas que comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:11, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.
- La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- Un clásico con toques modernos: este es el restaurante favorito de Sara Carbonero en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Un paso más para mejorar la entrada oeste al barrio de los Olivos Borrachos
- El gobierno local propondrá conceder a los bomberos de Córdoba la Medalla al Mérito de la Ciudad
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares