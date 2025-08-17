El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 29 grados a las 02:00 y 28 grados a las 03:00.

Durante el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 43 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 54%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en su mayoría del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un día en el campo, realizar deportes o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 36 grados a las 22:00 y cerrando el día con un ambiente más fresco. El ocaso se producirá a las 21:13, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será cálido, soleado y sin lluvias, perfecto para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.